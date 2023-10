Finisce 1-1 il match tra Inter Women e Fiorentina, valido per la seconda giornata della Serie A femminile. Al 'Breda' di Sesto San Giovanni arriva un gol per tempo, con le ospiti in vantaggio a pochi giri di orologio dall'intervallo con Mijatovic. A 13' dalla fine della gara, però, Pedersen Junge con un veloce tap-in realizza la rete del definitivo pareggio.