"Sono molto felice di essere qui, e molto grata di essere arrivata in un club così importante. Ho voglia di giocare, vincere le gare e inseguire i trofei" sono le prime parole di Frederikke Thøgersen, nuovo acquisto dell'Inter Women di Rita Guarino che si presenta così ai canali ufficiali del club.

Cosa significa per te questa opportunità all’Inter?

“Significa moltissimo. È una grande opportunità per me, questo è un momento importante della mia carriera. Ho molto entusiasmo, significa molto per me”.