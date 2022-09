Marta Pandini, centrocampista classe '98 dell'Inter Women, ha parlato ai canali ufficiali del club durante il MatchDay Programme: "Sono nata e cresciuta a Milano, ricordo che da piccola passavo le giornate in un oratorio vicino a casa, ero sempre lì con i miei amici. A 12 anni ho avuto la fortuna di ricevere la chiamata dell'Inter, ora ne ho 24, quindi sono in questa società da 12 anni. Sono diverse le persone che hanno segnato il mio percorso, allenatori e compagni che hanno creduto in me, ma la persona a cui tengo particolarmente è mio padre perché mi ha sempre sostenuta e accompagnata ovunque. Mi ha aspettata fuori dagli spogliatoi dopo ogni allenamento".