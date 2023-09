Dopo l'esordio stagionale con la Samp, previsto per domenica 17 settembre alle ore 18, la Serie A femminile si fermerà per la prima sosta dedicata agli impegni delle Nazionali. Sono 13 le interiste convocate dalle rispettive selezioni per le partite di UEFA Women's Nations League, qualificazioni alla Coppa d'Africa, amichevoli e appuntamenti con le Nazionali giovanili.

BEATRICE MERLO, AGNESE BONFANTINI - Italia

UEFA Women's Nations League 22.09.2023 - San Gallo Svizzera-Italia

UEFA Women's Nations League 26.09.2023 - Castel di Sangro Italia-Svezia

ANJA SØNSTEVOLD - Norvegia

UEFA Women's Nations League 22.09.2023 - Oslo Norvegia-Austria

UEFA Women's Nations League 26.09.2023 - Vila Boa Portogallo-Norvegia

FREDERIKKE THØGERSEN, SOFIE JUNGE PEDERSEN - Danimarca

UEFA Women's Nations League 22.09.2023 - Viborg Danimarca-Germania

UEFA Women's Nations League 26.09.2023 - Cardiff Galles-Danimarca

HALEY BUGEJA - Malta

UEFA Women's Nations League 22.09.2023 - Riga Lettonia-Malta

UEFA Women's Nations League 26.09.2023 - Ta' Qali Malta-Moldova

GHOUTIA KARCHOUNI - Algeria

Qualificazioni Coppa d'Africa 20.09.2023 - Njeru Uganda-Algeria

Qualificazioni Coppa d'Africa 26.09.2023 - Orano Algeria-Uganda

KATIE BOWEN - Nuova Zelanda

Amichevole 24.09.2023 - La Florida Cile-Nuova Zelanda

SARA CETINJA - Serbia

UEFA Women's Nations League 22.09.2023 - Starograd Ucraina-Serbia

UEFA Women's Nations League 26.09.2023 - Stara Pazova Serbia-Grecia

MAJA JELCIC - Bosnia ed Erzegovina

UEFA Women's Nations League 22.09.2023 - Gyor Bielorussia-Bosnia

UEFA Women's Nations League 26.09.2023 - Zenica Bosnia-Slovenia

CHIARA ROBUSTELLINI - Italia U23

Amichevole 21.09.2023 - Coverciano Italia U23-Olanda U23

Amichevole 25.09.2023 - Falkenberg Svezia U23-Italia U23

SARA ZAPPETTINI, MARTA RAZZA - Italia U19

Amichevole 25.09.2023 - Tirrenia Italia U19-Belgio U19