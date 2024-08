Amichevole ad Arenzano per l'Inter Femminile impegnata ieri pomeriggio contro il Genoa in un test in previsione dell'inizio del campionato di Serie A. Le ragazze guidate da Gianpiero Piovani hanno perso 2-1 contro il Genoa, reti di Tomaselli (nuovo acquisto delle nerazzurre) al 38', pareggio di Giles al 45' e gol vittoria per le liguri all'86' con Giacobbo.

La squadra nerazzurra esordirà in Serie A quest'anno il 31 agosto alle 18 contro la Sampdoria all'Arena.