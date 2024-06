Dopo l'ufficialità del rinnovo fino al 2027, arriva per Beatrix Fordos il momento delle dichiarazioni di rito a Inter TV: "Amo questo club, abbiamo un gruppo speciale. Volevo stare qui per continuare la mia strada e vincere qualcosa con queste ragazze. Sono molto entusiasta di giocare con questi colori per altri tre anni. Mi sento onorata di far parte di questo club, ho sempre dato il massimo ma sento che quest'anno non ho fatto quanto avrei voluto. Voglio raggiungere qualcosa con la squadra e farò di tutto per riuscirci".

Il momento che ricordi con maggiore emozione?

"Ce ne sono tanti, ma sottolineerei la vittoria contro la Juventus perché è stata la prima vittoria contro di loro. Sono orgogliosa di quella sera".

Cosa dici ai tifosi e quali sono i tuoi obiettivi per la prossima stagione?

"Voglio lo Scudetto e lottare per la Coppa Italia. Voglio anche partecipare alla Champions League".