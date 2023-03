L'Inter Femminile Under 15 si è aggiudicata il trofeo della Bracco Cup – Woman’s Football battendo il Milan in rimonta 3-1. Al Centro Sportivo Enotria, le nerazzurre, dopo essere andate in svantaggio nel primo tempo, hanno ribaltato le cuginette grazie al gol di Petrillo e alla doppietta di Sasso.

TABELLINO:

MILAN - INTER: 1-3 GOL: 3' Hu (M), 48' Petrillo (I), 53' Sasso (I), 67' Sasso (I)