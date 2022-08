"Entusiasta di vestire questi colori per un altro anno". Così Anna Bjork Kristjansdottir ha festeggiato sui propri canali social il rinnovo per un altro anno con l'Inter. Dopo i primi mesi di assenza dal campo per infortunio, la centrale dell'Inter Femminile si è dimostrata nella passata stagioneuna titolare inamovibile per la formazione guidata da Rita Guarino.