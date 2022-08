"Non è mai semplice separarsi da qualcosa o qualcuno, cambiare le proprie abitudini, allontanarsi fisicamente da luoghi che si frequentano da anni e da persone con cui si ha condiviso tanto, che ormai sono parte costante della giornata, della vita, non è facile, ma è spesso ciò che serve per rimettersi in gioco, per capire effettivamente fino a dove si vuole arrivare in un percorso, in questo caso calcistico". È l'incipit della lunga lettera scritta da Bianca Vergani per annunciare la separazione dall'Inter Women.

"Nel momento in cui ci si stacca da quella che è stata la realtà per un lungo periodo di tempo ci si rende conto di quanto ogni momento sia stato costruttivo e formante, di quanto ciò che si è vissuto rimarrà sempre impresso e di quanto molte cose, se vissute ripetutamente e abitualmente, possano apparire scontate, quando in realtà sono una fortuna e una rarità, e che anche la mancanza di momenti più banali provocherà malinconia - si legge nel post su Instagram -. Spero di riuscire a trovare serenità e tutte le sensazioni che ho provato in questi anni anche nel posto in cui mi troverò e giocherò l'anno prossimo, di sentirmi a casa anche se sarò effettivamente lontana da essa. Grazie a tutte le persone che ho incontrato e che mi hanno accompagnata in questo percorso, occuperanno per sempre un posto dentro di me, grazie alle mie compagne che sono diventate ormai amiche e compagne di vita indispensabili, non potrei esserne più grata, vi porterò sempre con me e, per ultima ma non per importanza, grazie Inter, sei stata e sei la mia famiglia. 'Per quanto lontano io un giorno possa andare, tu sarai per sempre casa, e una casa rimani'. A presto, Bianca".