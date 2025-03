"La Roma sappiamo che è una squadra molto forte, è da anni in cima. Quindi il ko contro di loro ci dà esperienza, voglia di migliorarsi e di competere in partite con un livello ancora più alto, a non arrenderci fino all’ultimo secondo, a capire i momenti e a tirar fuori la cattiveria giusta per portare i risultati a casa", ha detto Elisa Bartoli a Inter TV a proposito del ko delle Inter Women nello scorso turno di Poule Scudetto contro la Roma, sfida alla quale seguirà il derby di Milano che la difensora nerazzurra si aspetta molto "tattica".

È uno stop che non cambia i piani dell’Inter, ancora al secondo posto a pari merito della Roma. Si riparte da qua?

"Sì, non si è perso nulla. Anzi siamo qui tra le prime tre. Le partite da affrontare sono tante, i punti in gioco ancora molti quindi testa alta, tanto lavoro e tanta motivazione per fare bene nelle prossime partite".

Sul derby col Milan:

"Mi aspetto una partita molto tattica, conosciamo bene il Milan. È una squadra che sta molto bene in campo, l’allenatrice è molto brava. Sicuramente vogliamo di più dell’ultima partita: a livello di gioco possiamo fare molto di più, siamo più forti di quello che si è visto nell’ultima partita e dobbiamo dimostrarlo".

Quanto conterà approcciare nel modo giusto?

"Approcciare nel modo giusto è importante, se indirizziamo subito bene la partita può darci tanti vantaggi, poi la partita è lunga, ci sono novanta minuti da affrontare e lo abbiamo visto con la Roma. Bisogna avere intelligenza, tranquillità, serenità e continuo a dire cattiveria perché credo la cattiveria sia fondamentale per portare a casa certi risultati".