Si era parlato fin troppo, e spesso a sproposito, di quanto accaduto a Reggio Emilia sabato. Alle polemiche e alle stranezze, l'Inter ha deciso di rispondere nella maniera migliore, ovvero tornando a fare l'Inter. Prova di forza senza appello della formazione nerazzurra che schiaccia il Frosinone allo Stirpe: un 5-0 che non ammette repliche, aperto dal gol di Davide Frattesi nel primo tempo al quale sono seguite ben quattro reti nella ripresa, tutte da marcatori differenti: Marko Arnautovic, Tajon Buchanan al suo primo gol italiano, Lautaro Martinez che torna a segno dopo oltre tre mesi e infine Marcus Thuram marcano nettamente il gap tra nerazzurri e gialloazzurri, per i quali ora la corsa salvezza si complica. Ma l'Inter ha fatto l'Inter...

IL TABELLINO

FROSINONE-INTER 0-5

MARCATORI: 19' Frattesi, 60' Arnautovic, 77' Buchanan, 80' Lautaro Martinez, 84' Thuram

FROSINONE: 31 Cerofolini; 20 Lirola (71' 21 Harroui), 33 Bonifazi, 5 Okoli (82' 30 Monterisi); 19 Zortea, 36 Mazzitelli (38' 14 Gelli), 4 Brescianini, 32 Valeri; 18 Soulé, 12 Reinier (72' 9 Kaio Jorge); 70 Cheddira (82' 27 Ibrahimovic).

In panchina: 1 Frattali, 37 Palmisani, 3 Marchizza, 7 Baez, 8 Seck, 11 Cuni, 16 Garritano, 17 Kvernadze, 29 Ghedjemis.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 36 Darmian (46' 7 Cuadrado), 16 Frattesi (64' 14 Klaassen), 21 Asllani, 23 Barella (75' 5 Sensi), 32 Dimarco (72' 17 Buchanan); 9 Thuram, 8 Arnautovic (64' 10 Lautaro Martinez).

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 28 Pavard, 70 Sanchez, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Giua. Assistenti: Scatragli - Di Gioia. Quarto ufficiale: Prontera. VAR: Paterna. Assistente VAR: Doveri.

Note

Spettatori: 16mila circa.

Corner: 6-3

Recupero: 1°T 3', 2°T 0'.

90' - FISCHIA GIUA, RIEN NE VA PLUS ALLO STIRPE! PROVA DI FORZA DELL'INTER CHE DEMOLISCE IL FROSINONE CON UN SECCO 5-0 E RIPRENDE IL CAMMINO INTERROTTO SABATO SCORSO!!

90' - Bisseck vuole iscriversi alla festa, tiro potente che finisce alto di poco.

88' - Non ci sarà recupero.

86' - Sommer non ne vuole sapere di prendere gol, lo svizzero è reattivo sul tiro di Kaio Jorge.

IL GOL DI THURAM: Il francese piomba su un pallone lanciato in avanti, semina il diretto marcatore e infila Cerofolini in uscita con un morbido pallonetto per la cinquina.

84' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! MAAAAAAAAAAAAARCUUUUUSSSS THUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAAMMMMM!!!

82' - Nel Frosinone Monterisi prende il posto di Okoli. Ibrahimovic rileva Cheddira.

IL GOL DI LAUTARO: Appoggio di Thuram, controllo e tiro fulmineo del Toro che spezza l'incantesimo che durava dal 28 febbraio tornando a segno per il poker.

80' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! LAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAROOOO MAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEZZZZ!!

79' - Frosinone che ancora prova a dire la sua, tiro di Gelli a lato.

IL GOL DI BUCHANAN: L'ex Brugge fa tutto da solo. Punta Zortea facendosi accompagnare a ridosso dell'area, poi trova una staffilata che si infila nell'angolo più lontano non lasciando scampo a Cerofolini. Primo gol italiano per il canadese.

77' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!!!! TAAAAAAAAAAAAAAAAAAJOOOOOOOOOOOOOOOONNNN BUUUUUUUUUUUUUUCHAAAAAAAAAAAAANAAAAAAAAAAANNNN!!!

76' - Brescianini prova il cross per Cheddira che colpisce debolmente di testa, Sommer blocca.

76' - Brescianini calcia a botta sicura sull'indecisione di Sommer, palla che rimbalza su un difensore e finisce fuori.

75' - Ultimo cambio per l'Inter, Sensi entra al posto di Barella.

75' - Destro interessante di Harroui, palla però troppo larga che finisce lontana dai pali.

72' - Giro di cambi: nell'Inter Buchanan entra al posto di Dimarco. Nel Frosinone Reinier e Lirola lasciano il campo a Kaio Jorge e Harroui.

68' - Barella prova il lancio per Thuram, anticipato da Arnautovic.

65' - Lautaro prova subito a farsi sentire, tiro deviato da Okoli in corner.

64' - Doppio cambio nell'Inter: Lautaro Martinez e Klaassen entrano al posto di Arnautovic e Frattesi.

63' - Tentativo di Soulé che si accentra e calcia, palla bloccata da Sommer.

IL GOL DI ARNAUTOVIC: Barella si inventa un pallone magico a imbeccare Frattesi in posizione regolare. L'autore del primo gol decide di servire Arnautovic praticamente solo davanti a Cerofolini, è un gioco da ragazzi per l'austriaco timbrare il raddoppio.

60' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! MAAAAAAAAAAAAARKOOOOOOOOOOOOOOOO AAAAAAAAAAAAAARNAAAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUTOOOOOOOOOOOOVIIIIIIIIIIICCCCCCCCC!!!

59' - Intervento non proprio ortodosso di Sommer sul cross di Brescianini, ma comunque efficace a fermare Reinier.

58' - Altra traversa, stavolta di Bisseck che svetta sul corner e trova il montante.

58' - Barella trova un ottimo pallone sul quale Arnautovic non arriva poi Cerofolini anticipa Thuram.

56' - Contropiede del Frosinone, Sommer rimedia su Valeri poi Frattesi dà una mano a liberare l'area. Ma era tutto fermo per fuorigioco.

53' - Barella prova a mettere in mezzo per Arnautovic, cross fuori misura e palla che finisce fuori.

52' - Palla recuperata dal Frosinone con Valeri che strappa via la sfera a Cuadrado e calcia a botta sicura, palla fuori di poco.

51' - Tamponamento Carlos Augusto-Brescianini in area nerazzurra, l'azione prosegue con Cheddira che prova a sfondare ma poi calcia debolmente.

49' - Subito pronto Sommer sul tiro dalla distanza di Reinier, respinta a mani aperte dell'elvetico.

21.52 - Primo pallone della ripresa per l'Inter: PARTITI!

21.52 - Ufficiale il cambio: Cuadrado al posto di Darmian.

21.50 - Juan Cuadrado si scalda con intensità, il colombiano entrerà per Darmian.

48' pt - Finisce qui il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 sul Frosinone, decide sin qui la rete di Frattesi.

46' pt - Gli interisti invitano Inzaghi a saltare, il tecnico dice loro che forse è meglio di no per evitare incidenti come quello occorso ad Ausilio.

44' - Saranno due i minuti di recupero.

43' - Qualche storia tesa dopo un intervento di Carlos Augusto su Soulé per il quale il Frosinone chiedeva forse legittimamente il giallo, Giua va a parlare con Di Francesco.

42' - Palla filtrante di Cheddira a cercare Reinier dopo rimpallo su Frattesi, Sommer esce e blocca aiutato da Bisseck.

40' - Traversa di Cheddira! Il marocchino si accentra in area e calcia di potenza, Sommer resta immobile e guarda la palla che si stampa sul legno.

38' - Si ufficializza il cambio: fuori Mazzitelli, in campo Gelli.

36' - Problemi per Mazzitelli che si accascia a terra, il capitano del Frosinone deve uscire.

33' - Flipper in area Frosinone, Arnautovic tenta una clamorosa rabona poi Bisseck prova due volte il tiro.

32' - Cheddira prova lo scherzetto in scivolata ai danni di Sommer, bravo ad alleggerire per Bisseck.

28' - Chiusura tempestiva di De Vrij a bloccare Cheddira ritrovatosi a tu per tu con Sommer.

27' - Frattesi si divora il raddoppio! Arnautovic trova Frattesi davanti alla porta e prova a premiarne l'inserimento, stavolta l'ex Sassuolo sbaglia da pochi metri mandando fuori.

25' - Parata clamorosa di Sommer che vola sul tiro a giro di Brescianini.

25' - Scontro Okoli-Thuram a ridosso dell'area del Frosinone, per Giua non c'è fallo.

24' - Errore di Barellla, la difesa libera con l'intervento di Carlos Augusto e riparte.

23' - Mazzitelli prova il lancio per Cheddira, ma i due non si intendono e la palla finisce in terra di nessuno.

IL GOL DI FRATTESI: Sbaglia il Frosinone nella gestione della palla consentendo il recupero di Dimarco. Palla servita a Thuram che trova in mezzo Frattesi che colpisce col ginocchio e manda in porta. VAR al lavoro per verificare il tocco, tutto regolare.

19' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! DAAAAAAAAAAAAVIIIIIIIIIIDEEEEEEEEEEE FRAAAAAAAAAATTEEEEEEEEEEESIIIIIIIIIIIII!!

17' - Arnautovic allarga per Bisseck, il cui cross non è esattamente da manuale del calcio. Affondo Inter con cinque uomini.

14' - Decisivo l'intervento di Carlos Augusto a chiudere la percussione di Soulé, nata dopo palla di Asllani anticipata da Okoli.

13' - Thuram prova a dialogare con Dimarco, ma è chiuso dalle maglie gialloazzurre.

11' - Difesa dell'Inter un po' sorpresa sul passaggio di Soulé per Reinier, tentativo del brasiliano murato in corner.

9' - Piccolo brivido per Sommer che si fa scappare per un decimo di secondo la palla calciata da lontano da Soulé, poi controlla.

8' - Bella combinazione dell'Inter a ridosso dell'area gialloazzurra, conclusa da Asllani con un tiro che finisce alto.

6' - Primi minuti intensi del Frosinone, l'Inter controlla.

4' - Sommer mette le mani sul tiro velenoso di Mazzitelli, primo corner anche per il Frosinone.

2' - Svetta Frattesi sul corner di Dimarco, la palla si impenna e termina fuori.

1' - Lancio di Carlos Augusto a imbeccare Frattesi. Tentativo di servizio per Arnautovic anticipato in corner da Okoli.

20.47 - Primo pallone della partita a favore del Frosinone: PARTITI!

20.46 - Minuto di raccoglimento in memoria delle vittime della tragedia sul lavoro di Casteldaccia.

20.45 - Mazzitelli e Barella davanti a Giua per il sorteggio.

20.43 - Le squadre entrano in campo per il prepartita.

20.39 - Riscaldamento concluso, fra poco il calcio d'inizio

