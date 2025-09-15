Andrea Ranocchia è convinto che l'Inter abbia le basi per potersi rialzare dopo la sconfitta in casa della Juventus. "L'Inter è forte, gioca bene, le piace uscire e fraseggiare - dice a Pressing - In determinati momenti devi essere un po' più brutto. La sua forza è anche la sua debolezza. Deve tornare ad aver paura di prendere gol e con lo staff e la qualità che hanno possono tornare a vincere. L'Inter ha le basi per risolvere i problemi, se manca la fame la può ritrovare. Il 99% delle squadre che in casa della Juve vanno sotto due volte non riescono ad arrivare fino al 3-2, l'Inter ce l'ha fatta perché ha fatto il suo gioco sempre. Però ha preso quattro gol ed è lì che devono lavorare".

Si torna anche sul caso del sorriso di Marcus Thuram verso il fratello Khephren mentre il Var decideva del 4-3 di Adzic. "Mentre il Var stava decidendo lui ha detto al fratello 'Dì che hai fatto fallo' e ci è scappata la risata - racconta Ranocchia -. Non ha preso il momento giusto, ma sappiamo che Thuram è così nel bene e nel male. Dà fastidio al tifoso interista, anche a lui avrà dato fastidio rivedendola".