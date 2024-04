Novità importante per il nuovo stadio dell'Inter. Il club nerazzurro ha infatti rinnovato l'opzione di esclusiva fino al 31 gennaio 2025 sui terreni di proprietà dei Cabassi a Rozzano (LEGGI LA NOSTRA ANTICIPAZIONE), che andava in scadenza proprio oggi (30 aprile).

"Facendo seguito a quanto comunicato in data 28 luglio 2023 - si legge nel comunicato stampa - Bastogi S.p.A. e Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. comunicano che in data odierna Infrafin s.r.l. (società interamente posseduta da Camabo s.r.l., il cui capitale è detenuto da Bastogi per il 51% e da Brioschi per il restante 49%) ha concesso a F.C. Internazionale Milano S.p.A. un nuovo diritto di esclusiva fino al 31 gennaio 2025, finalizzato a verificare la possibilità di realizzare uno stadio con funzioni accessorie all’interno dell’area di proprietà di Infrafin in Comune di Rozzano".

La mossa dei nerazzurri, spiega il Corriere della Sera, va intesa anche in chiave precauzionale per il progetto di restyling di San Siro da parte di WeBuild, atteso per il mese di giugno.

