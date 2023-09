Ha preso il via quest'oggi con la conferenza stampa di presentazione l'avventura di Vincenzo Montella alla guida della Nazionale di calcio della Turchia. Nel corso del suo primo confronto coi giornalisti da ct dei Milli Takim, ha espresso il suo primo auspicio: "Non ho avuto alcuna esitazione quando ho accettato questa posizione. Abbiamo un team giovane e di qualità. Vogliamo trasmettere questi sentimenti di orgoglio nel rappresentare questa nazione a tutti i giocatori e farli essere felici di questo. È una responsabilità importante, ma siamo qui per realizzarla. Sono in Turchia da due anni. Capisco meglio le emozioni e la cultura. Queste emozioni sono simili a quelle che ho provato quando ero bambino. Sono nato e cresciuto nel sud Italia, vicino a Napoli. Certo ci saranno persone che mi criticheranno, ma cercherò sempre di fare del mio meglio. Non rappresento un club. Cercheremo di fare del nostro meglio analizzando ogni partita".

Montella ha anche spiegato di aver già avuto un primo confronto con, l'interista Hakan Calhanoglu: "Il nostro primo obiettivo è guardare al futuro. Conosciamo la storia. Prima di venire qui, ho parlato con il nostro presidente e con Hamit Altintop, oltre che con Calhanoglu essendo il capitano della squadra. Ho incontrato anche altri giocatori spiegando loro cosa voglio fare in campo e fuori. Il primo obiettivo è fare dei cambiamenti nella parte tattica, impostando il gioco da dietro. Il gruppo di giocatori deve sapere che rappresenta un Paese. Il modulo? Ho un'idea ma la stiamo sviluppando. Lavoreremo su un metodo di gioco, non solo su un sistema. Dato che sono qui da due anni, conosco la maggior parte dei giocatori. Cercherò di migliorarlo mettendoci le mie idee".

