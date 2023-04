Da un martedì da leoni, ad un sabato da incubo. L'Inter di campionato è ufficialmente la brutta copia di quella che ha esaltato la platea sul palcoscenico europeo e cede il passo anche al Monza, che compie un blitz che vuol dire salvezza in ghiaccio. Soddisfazione per i brianzoli e soddisfazione in particolare per l'ex capitano della Primavera interista Luca Caldirola, che dopo aver causato il gol del 2-2 all'andata stavolta si prende tutta la firma per il gol del successo biancorosso, sorprendendo tutta la difesa su azione di calcio d'angolo. Punita un'Inter troppo evanescente, che prende gol quando forse dà più l'impressione di poter colpire ma che alla fine propone poco e niente e fa un altro passo indietro, mettendo sempre più a repentaglio la qualificazione alla prossima Champions League.

IL TABELLINO

INTER-MONZA 0-1

MARCATORE: 78' Caldirola

INTER: 24 Onana; 36 Darmian (81' 9 Dzeko), 6 De Vrij (50' 15 Acerbi), 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 14 Asllani (70' 77 Brozovic), 22 Mkhitaryan (70' 20 Calhanoglu), 8 Gosens; 90 Lukaku, 11 Correa (70' 10 Lautaro Martinez).

In panchina: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 12 Bellanova, 32 Dimarco, 33 D'Ambrosio, 45 Carboni, 46 Zanotti.

Allenatore: Simone Inzaghi.

MONZA: 16 Di Gregorio; 55 Izzo (85' 4 Marlon), 3 Marì, 5 Caldirola; 84 Ciurria, 32 Pessina, 6 Rovella (59' 7 Machin), 30 Carlos Augusto; 28 Colpani (59' 19 Birindelli), 12 Sensi (29' 17 Caprari); 47 Mota (85' 10 Valoti).

In panchina: 89 Cragno, 91 Sorrentino, 2 Donati, 8 Barberis, 9 Gytkjaer, 11 Carboni, 26 Antov, 37 Petagna, 77 D'Alessandro, 80 Vignato.

Allenatore: Raffaele Palladino.

Arbitro: Pairetto. Assistenti: Vecchi - M. Rossi. Quarto ufficiale: Rutella. VAR: Valeri. Assistente VAR: Paganessi.

Note

Spettatori: 74.135

Ammoniti: Izzo (M), Caprari (M), Mkhitaryan (I), Brozovic (I)

Corner: 4-2

Recupero: 1°T 1', 2°T 5'.

96' - Dzeko non arriva sulla sponda di Lautaro davanti alla porta, ed è l'ultima azione della partita: il Monza sbanca San Siro e infligge all'Inter l'11esima sconfitta in campionato.

95' - Ultimo giro di lancette a San Siro. Incredibile batti e ribatti in area monzese, palla in corner.

93' - Lautaro va di testa sul corner, palla che attraversa lo specchio della porta senza che Dzeko possa intervenire.

92' - Lukaku prova a servire Lautaro, Pablo Marì anticipa il Toro.

91' - Cinque minuti di recupero.

90' - Sponda di Lukaku per Lautaro assalito da Machin per impedirgli il tiro, Di Gregorio para tranquillo.

89' - Ultimi assalti dell'Inter, più confusi che altro.

85' - Altri due cambi per il Monza: Marlon per Izzo, Valoti per Dany Mota.

84' - Cross inguardabile di Lukaku che chiede scusa.

81' - Lautaro ha un'ottima occasione su filtrante di Calhanoglu, ma calcia su Di Gregorio. Inzaghi si affida anche a Edin Dzeko, che rileva Darmian.

80' - Ammonizione per Brozovic.

78' - Monza in vantaggio! Caldirola colpisce di nuovo, stavolta senza aiuto! Dal corner da destra l'ex canterano nerazzurro colpisce indisturbato arrivando alle spalle di tutti, Onana resta immobile. Sbaglia Bastoni che si perde l'uomo.

77' - Sortita in contropiede del Monza, Acerbi si rifugia in corner.

75' - Adesso l'Inter assedia il Monza nei propri 22 metri. La squadra di Palladino regge l'urto.

73' - Proprio Brozovic prova il tiro da fuori, Caldirola respinge col corpo.

71' - Inzaghi effettua tre cambi: Brozovic rileva Asllani, torna in campo Calhanoglu per Mkhitaryan. Lautaro Martinez entra al posto di Correa.

70' - Dumfries cade in area da solo, Pairetto ci pensa un po' poi correttamente non interviene. Il VAR, però, vuole controllare per sicurezza.

68' - Cross di Barella, bel movimento di Correa che però non colpisce bene: Di Gregorio blocca.

67' - Tiro di Machin velenoso, palla che rimbalza ma viene controllata da Onana.

66' - Mkhitaryan perde palla poi atterra Pessina, l'armeno viene ammonito.

64' - Ottima azione del Monza, però viziata da un fallo su Barella di Machin. Dany Mota calcia da ottima posizione mandando fuori di poco.

62' - Caprari atterra Correa che prova a farsi giustizia da solo, interviene addirittura Inzaghi per placare i bollenti spiriti del Tucu. Giallo per Caprari.

61' - Lukaku sbatte tra due difensori, la palla finisce a Dumfries che tira una mozzarella facile per Di Gregorio.

59' - Due cambi nel Monza: Machin rileva Rotella, Birindelli prende il posto di Colpani.

58' - Palla persa da Pessina davanti all'area, Barella appoggia per Lukaku che manda fuori. Gran recupero di Mkhitaryan.

58' - Acerbi entra in area biancorossa e mette un ottimo cross per la testa di Lukaku che colpisce in controtempo, Di Gregorio con un bel riflesso respinge.

57' - Ciurria prova il tiro cross, Onana è pronto.

56' - Correa si divincola tra due avversari, poi prova una conclusione da terra che finisce a Di Gregorio.

53' - Altro tentativo per il Monza, tiro a giro di Rovella che termina fuori.

53' - Darmian si butta in avanti e prova a servire Lukaku, ma viene atterrato da Caldirola. Pairetto non fischia e l'azione sfuma perché il belga era andato per vie centrali.

51' - Ci prova ancora il Monza, tiro di Caprari rimpallato da Bastoni che poco prima ha commesso una leggerezza.