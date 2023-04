Prevale la tattica e la voglia di non rischiare: l'Inter ci mette il gioco, il Monza l'attenzione e le ripartenze. Il risultato è un primo tempo che non regala spunti di sorta e si chiude con uno 0-0 che rispecchia l'andamento delle cose in campo. Solo una vera parata, quella di Michele Di Gregorio sul tiro di Joaquin Correa, e un mezzo pericolo per i brianzoli creato da Armando Izzo su corner; per il resto tanto tatticismo, un Romelu Lukaku che si impegna più nelle sponde verso i compagni che per i tiri in porta e un Correa che al di là di qualche giocata di troppo in area comunque ci mette la giusta determinazione. Un po' in ombra Kristjan Asllani, ma nessuno alla fine ha fatto molto per mettersi in evidenza. Da segnalare l'uscita anticipata di Stefano Sensi per l'ennesimo problema muscolare dopo nemmeno 30 minuti: per lui, applausi di incoraggiamento dagli spalti.