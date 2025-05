Beppe Marotta ha voluto mandare un ringraziamento a quei tifosi che stasera, a Varese, in Piazza della Libertà, assisteranno alla finale di Champions League PSG-Inter sul maxischermo allestito davanti a Villa Recalcati: "Un carissimo saluto a tutti voi, interisti e non solo, e a tutti gli sportivi che sono presenti in questa splendida piazza questa sera in quel di Varese per assistere, spero, a una bellissima partita, a uno spot per il movimento calcistico nella speranza, chiaramente, che siano in nerazzurri a sollevare la Coppa", il video messaggio inviato direttamente da Monaco di Baviera dal presidente nerazzurro, pubblicato sul proprio sito Web da La Prealpina.

"Volevo semplicemente portarvi un grande saluto da Monaco, dall’albergo dove stiamo alloggiando – ha continuato Marotta –. Purtroppo vincoli televisivi mi impediscono di fare la diretta, per cui vi mando un grande veramente sentito ringraziamento a tutti voi e agli amici che sono presenti. Forza Inter sempre e forza Varese".

