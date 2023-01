"I tifosi dell'Inter sono tifosi veramente speciali, i migliori che ho visto nel mondo. Sono sempre lì ad aiutare la squadra anche nei momenti di difficoltà". Lo dice Romelu Lukaku nell'intervista rilasciata in esclusiva a SkySport . Ecco le sue parole in un'altra pillola mandata in onda questa mattina sul canale satellitare in attesa della versione integrale.

"Sono rimasto sorpreso, pensavo fossero ancora arrabbiati, ma penso che tanti sappiano che io ho sempre avuto l'Inter nel cuore, anche se sono andato via - racconta Big Rom -. Ho parlato con i miei compagni e con la società, spiegando loro i motivi per i quali ero andato via. Sono tornato e voglio restare anche in futuro: questo vuol dire che per me l'Inter è tutto. Tutti lo sanno. Ora io e la squadra dobbiamo portare il club al successo e poi parleremo".

