L'Inter riscrive la storia... nel segno del 5: nel 2023 sono cinque i derby vinti su cinque giocati. Non era mai successo che i nerazzurri vincessero cinque stracittadine consecutive, così come non era mai successo che nello stesso anno il Biscione vincesse tutte e cinque le sfide contro il Milan (una in Supercoppa Italiana, due in Champions League e due in campionato).

L'ultimo successo è arrivato con lo schiacciante 5-1 dell'ultimo turno di Serie A: l'Inter ha segnato almeno cinque gol contro il Milan per la prima volta in Serie A da marzo 1974 (anche in quel caso il risultato fu 5-1 per i nerazzurri). Dati che arricchiscono ancora di più il lavoro della squadra di Inzaghi e il suo dominio sul Diavolo.

