Genoa-Lazio-Napoli. L'Inter è attesa da un trittico di impegni delicato prima della Champions League, a partire da stasera, per poi proseguire con il match di Coppa Italia di mercoledì fino allo scontro diretto scudetto che chiuderà la settimana. "Sappiamo che andremo a scontrarci con squadre fortissime che vorranno andare più avanti possibile come l'Inter - ha spiegato Simone Inzaghi a SportMediaset a poche ore dalla sfida in campionato -. Alti e bassi? Abbiamo fatto ottime gare, ma non siamo stati perfetti in quei dettagli che servono per vincere. Al Maradona sarà importante, ma non decisiva perché mancheranno ancora dodici giornate alla fine".

