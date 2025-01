Parte dalle rassicurazioni sulle condizioni di Nicolò Barella l'analisi di Simone Inzaghi in conferenza stampa dopo la vittoria per 4-0 in casa del Lecce: "Adesso sembra in buone condizioni, non c'è allarmismo. Ha preso una bella botta, ma non sembra che ci siano problemi".

Su Frattesi.

"Ho sempre fatto affidamento su di lui, è amato dai compagni e dai tifosi. Lui è stato uno dei segreti dello scorso anno, assieme agli altri ragazzi che entrando dalla panchina non hanno sbagliato un colpo. Oggi ha dato grande disponibilità, è stato uno dei migliori in campo".

C'è anche l'Inter tra le squadre che ha citato Conte?

"Ci siamo, assieme ad Atalanta e Napoli. Squadre che stanno facendo un grandissimo cammino. Sta venendo fuori un campionato aperto. Negli altri campionati le prime tre hanno altri punti. Tanto di cappello a Napoli, Inter e Atalanta".

Quanto hanno aiutato gli errori del Lecce in uscita?

"Quando arrivano i gol c'è sempre qualcosa da rivedere in chi lo subisce. Ho visto un Lecce in salute, ci è venuto a prendere con coraggio. Nelle ultime sei partite in casa avevano perso solo con la Lazio allo scadere. Ha trovato però di fronte un Inter che voleva i tre punti".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!