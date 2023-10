Dopo l'intervista a caldo rilasciata a DAZN, Simone Inzaghi fa tappa nella sala conferenze di San Siro per analizzare ulteriormente Inter-Roma, gara vinta 1-0 dai nerazzurri che grazie a questi tre punti pesanti sono tornati in vetta alla classifica. Le parole del tecnico piacentino:

Che peso ha questa vittoria?

"Vittoria meritata e importantissima, grande segnale della squadra che è sempre stata lucida contro un avversario che ci ha creato delle difficoltà con una grande fase difensiva. Abbiamo vinto una gara non semplice".

Questa è la partita col contesto ambientale più calda?

"Beh insomma, qualche finale l'ho fatta. Normale, c'era un'atmosfera particolare come spesso qua a San Siro. I nostri tifosi sono fantastici, ci aiutano tantissimo. Non avevamo tempo per prepararla, andiamo avanti per il nostro percorso che ogni tre giorni ci vede giudicati. Noi cerchiamo sempre il meglio per l'Inter".

Pioli ha detto che la Juve ha il vantaggio di non giocare le Coppe ed è favorita per lo scudetto: tu come ti poni?

"Io dico che le griglie le faccio fare a voi che le fate meglio. Io chiedo ai ragazzi di fare tantissime gare perché abbiamo tanti obiettivi. Sappiamo cosa vuol dire il campionato per la società, abbiamo responsabilità in Champions e nelle varie coppe, noi promettiamo il massimo impegno. Il tempo dirà chi saremo".

Hai avuto la sensazione fosse stregata questa partita?

"Sì, devo essere sincero, un pochettino, ma vedevo la squadra che non si disuniva né si innervosiva. Ho aspettato a fare i cambi perché la squadra mi stava piacendo, sono contentissimo. Chiudiamo un'ottima settimana, adesso saremo in campo sabato".

Pelo nell'uovo: a volte siete leziosi quando arrivate vicino all'area.

"Devo riguardare la gara, ma abbiamo preso una traversa e potevamo fare tre gol nei primi minuti, abbiamo creato tanto. E' chiaro che vorremmo concretizzare tutte le occasioni... Abbiamo sbagliato pochissimo, avevamo di fronte un avversario di valore, forse dovevamo essere più lucidi in alcune situazioni. Ma ho poco da dire ai ragazzi".

