Al termine della sfida del Maradona tra Napoli e Inter, Simone Inzaghi ha parlato nella consueta conferenza stampa post partita.

Quanto avete pagato di stanchezza nel secondo tempo e quanto pesa la situazione infortuni?

"Senz'altro. Già eravamo in emergenza, Dimarco e Calhanoglu hanno chiesto il cambio dopo il primo tempo. Hanno provato a tenere un poco, ma non riuscivano a correre bene. È un momento così per gli infortuni, i ragazzi hanno fatto il massimo contro un'ottima squadra che è cresciuta tanto nel secondo tempo. Prendiamoci questo pareggio. Nell'azione del gol del pareggio si poteva fare meglio, lo rivedremo e analizzeremo. Dumfries quinto a sinistra e Pavard quinto a destra non li avevamo mai messi, metterli con Napoli è un rischio. Non avevamo alternative"

Quanto pesa questo punto nella lotta scudetto?

"Siamo tutti lì, è un campionato aperto. Anche Lazio e Juve possono rientrare, ma sono fiducioso. Contro il Feyenoord avremo ancora problemi, ho grande disponibilità dai ragazzi".

Ci puoi fare un punto sull'infermeria?

"Dimarco e Calhanoglu non stanno bene, per Dimarco non dovrebbe essere nulla di grave. Calha ha preso una ginocchiata, speriamo non sia grave come Carlos Augusto. Non credo ce la farà Carlos per Rotterdam, vediamo Dimarco. Darmian e Zalewski non ci saranno".

Dovete puntare sull'atteggiamento visto in campo da qui fino alla fine?

"Assolutamente. Dobbiamo pensare a questo, poi arriverà una sosta e speriamo di recuperare giocatori. È oggettivo, abbiamo qualche difficoltà. Abbiamo 4 esterni fuori su 5".

Ci spieghi il cambio di Bastoni?

"Bastoni non ha chiesto il cambio. Con l'ingresso di Billing hanno aggiunto centimetri, ho messo De Vrij. Dovevo scegliere tra lui e Acerbi. Bastoni sta bene, non ha chiesto il cambio, ma in quel settore abbiamo difficoltà".