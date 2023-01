Oggi il Verona, poi la Supercoppa. Quanto è difficile avere due gare così in pochi giorni? "Il calendario lo impone. Abbiamo giocato 120 minuti martedì, ora dobbiamo fare questa importantissima partita e poi avremo la Supercoppa".

Come sta gestendo le energie a centrocampo? Cosa ha chiesto a Gagliardini?

"Abbiamo qualche problema in mezzo, in Coppa eravamo contati. Oggi Calhanoglu e Barella hanno dato la disponibilità pur avendo piccoli problemini. Calhanoglu partirà titolare, con Barella vedremo ma c'è anche Asllani".

Fondamentale vincere per mantenere il discorso Scudetto?

"Sì, guardiamo a noi stessi e alla singola partita. Sappiamo di avere tante partite ravvicinate, dobbiamo andare di gara in gara cercando di fare punti".