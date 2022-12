Il peggio ormai è alle spalle. E Dalbert può considerarsi ormai recuperato. Ad assicurarlo, in esclusiva a FcInterNews, è Rodrigo Peixoto, il fisioterapista che sta seguendo la riabilitazione del calciatore in Brasile: “Lavoro con lui da alcune stagioni, esattamente dal 19-20. Ogni volta che torna qui cerchiamo di capire gli squilibri muscolari e le richieste della nuova annata, provando a compensare questi squilibri e ad allenare l'atleta. Ora Dalbert è alle fasi finali del recupero dall’operazione al ginocchio, sta già correndo e preparando un allenamento dinamico della forza per essere in forma nei prossimi giorni per la seconda parte della stagione”.

Come procede la fisioterapia?

“Dalbert è un atleta di una forza fisica assurda, ho lavorato in due periodi e siamo agli ultimi assestamenti. Ho seguito le raccomandazioni del reparto dell'Inter in Brasile e lavorato su alcune richieste specifiche, visto che sono uno specialista nel recupero da infortuni nel calcio, principalmente quelli riguardanti le ginocchia. Ho aggiunto alcuni compiti di controllo motorio, stabilità articolare ed elettrostimolazione associata al movimento per regolare alcuni momenti di generazione della forza. L'atleta tornerà all'Inter a inizio gennaio. E credo che possa essere un livello sopra rispetto a quando è arrivato, per le feste di fine anno”.

Che tipo di persona è Dalbert?

“Un ragazzo unico, non ha dimenticato le sue origini e questo lo rende un giocatore più forte, in quanto ha obiettivi chiari: è determinato e concentrato come pochi".

Di quali argomenti ha discusso con il giocatore durante la fisioterapia?

“Cerco di valutare tutti i punti, da quelli che hanno causato l'infortunio. Ho mostrato all'atleta l'analisi cinematica del movimento, dinamometria ed elettromiografia, oltre a tutto il controllo del carico e del dolore, in modo che possa capire l'importanza di ogni punto su cui lavorare. E quindi evolversi giorno dopo giorno, lavoro dopo lavoro, per evitare così infortuni e migliorare le capacità”.