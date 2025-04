Bisognerà aspettare ancora qualche giorno per capire con più precisione quanto tempo servirà a Denzel Dumfries per tornare in campo dopo l'infortunio accusato lo scorso 16 marzo, nel secondo tempo di Atalanta-Inter, ultimo match prima della sosta.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, l'olandese, che era volato in patria col permesso del club per svolgere le terapie, è rientrato a Milano, dove alla fine della prossima settimana si sottoporrà a nuovi accertamenti strumentali che definiranno meglio le tempistiche del recupero.

