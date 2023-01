Scelte di formazione praticamente confermate per l'Inter in vista dell'ottavo di finale di Coppa Italia. Per sfida di questa sera contro il Parma, Inzaghi prepara un ampio turnover: tra i meno impiegati di questa prima parte di stagione troviamo D'Ambrosio e De Vrij in difesa, ma anche Bellanova, Gagliardini, Asllani, Gosens a centrocampo con Correa in appoggio a Lautaro in avanti. Lo riferisce Sky Sport.