Ancora un posticipo del lunedì per l'Inter che stasera scenderà in campo al Bluenergy Stadium di Udine per affrontare i bianconeri di casa. L'obiettivo è sempre lo stesso: ottenere i tre punti per accorciare il più possibile i tempi dal trionfo tricolore.

QUI UDINESE – I problemi non mancano in casa friulana. Il tecnico Cioffi, infatti, non potrà contare su Lucca squalificato e, al contempo, non avrà a disposizione neppure il lungodegente Deulofeu, Davis e, probabilmente, Brenner. Nonostante questo, Success dovrebbe restare in panchina, con Pereyra ad agire alle spalle di Thauvin nel 3-5-1-1. Di conseguenza, ricco dal 1' Samardzic in mezzo al campo.

QUI INTER – Inzaghi ha tenuto altissima la concentrazione in questi giorni precedenti al match, battendo sul tasto dell'attenzione e della ferocia. E allora non si prevedono grossi cambiamenti nell'undici di partenza: Carlos Augusto prende il posto dell'infortunato Bastoni (lieve affaticamento muscolare), poi per il resto dentro i soliti noti, compreso Darmian (in vantaggio su Dumfries). Recuperato Arnautovic, non De Vrij. Tra i pali, dopo la panchina con l'Empoli, torna regolarmente Sommer.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Ferreira, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Pereyra; Thauvin.

Panchina: Silvestri, Padelli, Kabasele, Kristensen, Tikvic, Ehizibue, Ebosele, Zemura, Zarraga, Payero, Success.

Allenatore: Cioffi.

Squalificati: Lucca (1).

Indisponibili: Ebosse, Deulofeu, Davis, Brenner.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Dumfries, Buchanan, Asllani, Frattesi, Klaassen, Sensi, Sanchez, Arnautovic.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Cuadrado, Bastoni, De Vrij.

ARBITRO: Piccinini.

Assistenti: Vivenzi e Cecconi.

Quarto ufficiale: Baroni.

Var: Serra (Aureliano).

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!