La notte delle notti. L'Inter scende in campo all'Estadio do Dragao di Oporto per affrontare i padroni di casa nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League dopo l'1-0 firmato Lukaku nel match di San Siro. L'obiettivo è quello di conquistare il pass per i quarti, un traguardo che manca dalla stagione 2010/2011, quella post-Triplete: già questo dato rende bene l'idea del momento che si vive in casa nerazzurra.

QUI PORTO – Un paio di assenze pesanti per Sergio Conceiçao, ma anche recuperi in extremis. Il tecnico dei Dragoes non potrà contare sul laterale destro Joao Mario e sullo squalificato Otavio, però avrà a disposizione Galeno ed Evanilson. Possibile un 4-3-3 con Conceiçao o Manafá laterale a destra in difesa, Eustaquio-Grujic-Uribe in mezzo e Pepé-Galeno ai fianchi di Taremi in attacco.

QUI INTER – Le notizie della vigilia sono due, una positiva e una negativa. Quella positiva è il recupero di Skriniar, che comunque dovrebbe accomodarsi in panchina. Ma se lo slovacco torna tra i disponibili, ad uscire dall'elenco è Gosens per un problema a un polpaccio. Si risolve quindi automaticamente uno dei ballottaggi di formazione: Dimarco sarà il titolare della corsia mancina, con Dumfries sull'altro versante e Darmian terzino destro a completare la difesa con Acerbi e Bastoni. Solito dubbio a metà campo: chi titolare tra Mkhitaryan e Brozovic? L'impressione è che l'armeno parta in vantaggio sul croato. Infine, in attacco, Dzeko più di Lukaku per far coppia con Lautaro. E in panchina si rivede anche Correa dopo 38 giorni di assenza.

