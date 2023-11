È arrivato il giorno tanto atteso della sfida Juve-Inter, in scena stasera a Torino quale posticipo serale della 13^ giornata di campionato. Un confronto tra la seconda e la prima in classifica come non accadeva da tempo tra bianconeri e nerazzurri, distanziati da appena 2 punti in classifica.

QUI JUVENTUS – Dopo tante chiacchiere, alla fine Allegri recupera tutti i recuperabili: convocati Locatelli, McKennie e Miretti. Restano out solo i lungodegenti De Sciglio, Danilo e Weah più gli squalificati Pogba e Fagioli. Con ogni probabilità, proprio Locatelli verrà schierato in mezzo al campo con Miretti e Rabiot ai suoi lati. In attacco, invece, Vlahovic appare in vantaggio sulla concorrenza per far coppia con Chiesa.

QUI INTER – Inzaghi, al contrario del collega, ha trascorso l'ennesima sosta di trepidazione. E infatti ecco due tegole: quella pesante di Bastoni e quella meno evidente ma comunque penalizzante di Sanchez (con ogni probabilità out a causa di una distorsione alla caviglia). Il tecnico nerazzurro si consola con il rientro di Cuadrado, in panchina nella gara da grande ex. Scelte obbligate in difesa, priva anche di Pavard: Darmian e Acerbi ai lati di De Vrij. Per il resto, dentro i 'soliti noti': Dumfries-Dimarco sugli esterni; Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan in mezzo; Thuram-Lautaro in attacco.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

Panchina: Perin, Pinsoglio, Huijsen, Alex Sandro, Cambiaso, Nicolussi Caviglia, Ngonge, Iling-Junior, Yildiz, Kean, Milik.

Allenatore: Allegri.

Squalificati: Pogba, Fagioli.

Indisponibili: De Sciglio, Danilo, Weah.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Stabile, Carlos Augusto, Cuadrado, Asllani, Agoume, Frattesi, Klaassen, Sensi, Arnautovic.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Pavard, Bastoni, Sanchez.

ARBITRO: Guida.

Assistenti: Meli e Alassio.

Quarto ufficiale: Massa.

Var: Irrati (Meraviglia).

