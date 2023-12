Ultima partita di un 2023 quasi perfetto per l'Inter capolista in Serie A e con l'obiettivo di consolidare la prima piazza e, magari, aumentare il gap dalle inseguitrici. E allora Inzaghi sa bene che per ottenere altri tre punti dovrà sfoderare una prestazione di alto livello al cospetto di un avversario tosto e organizzato come il Genoa.

QUI GENOA – Per la prima volta in stagione, Gilardino avrà tutta la rosa a disposizione. Recuperati tutti gli infortunati: Strootman si era già rivisto col Sassuolo, mentre stasera saranno presenti pure Retegui e Messias. Abbondanza per l'allenatore del Grifone, che sembra voler confermare l'undici più rodato, quindi con Badelj in cabina di regia e Gudmundsson-Ekuban in attacco.

QUI INTER – Inzaghi è consapevole delle difficoltà odierne, sia per il livello attuale dell'avversario che per la condizione della sua squadra, tra infortuni e reduci da acciacchi. Ma, come già con il Lecce, i nerazzurri sanno di poter contare su un'identità marcata che riesce a far brillare chiunque entri a far parte del meccanismo. E allora si va verso la conferma della formazione mandata in campo sabato scorso, con Bisseck in vantaggio sul convalescente Pavard e Arnautovic a far coppia con Thuram. De Vrij e Frattesi hanno smaltito la febbre e saranno regolarmente in panchina dove si rivedrà pure Dumfries dopo l'infortunio di Napoli. Restano out Lautaro e Dimarco, oltre ovviamente a Cuadrado,

PROBABILI FORMAZIONI:

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Vasquez; Gudmundsson, Ekuban.

Panchina: Leali, Sommariva, Martin, Matturro, Haps, Thorsby, Vogliacco, Hefti, Galdames, Strootman, Fini, Jagiello, Messias, Puscas, Retegui.

Allenatore: Gilardino.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram. Arnautovic.

Panchina: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Pavard, Dumfries, Asllani, Agoume, Frattesi, Klaassen, Sensi, Sanchez.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Cuadrado, Lautaro, Dimarco.

ARBITRO: Doveri.

Assistenti: Bercigli e Perrotti.

Quarto ufficiale: Piccinini.

Var: Irrati (Miele).

