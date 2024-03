Un'altra tappa, un altro passo verso il tricolore. L'Inter, che corre come un treno, non vuole fermarsi certo alla stazione di Bologna e, anzi, medita di regolare l'ennesimo conto in stagione. Com'è noto, due anni fa, proprio al Dall'Ara arrivò una sconfitta pesante nella lotta scudetto e anche in questa stagione per i nerazzurri l'incorcio con i rossoblu non ha portato sorrisi: pari in campionato ed eliminazione in Coppa Italia. È arrivato il momento di invertire pure questa rotta.

QUI BOLOGNA – I padroni di casa non hanno problemi di formazione e Thiago Motta potrà contare su gran parte della rosa: fuori solo Karlsson e Soumaoro. Un paio di dubbi: Posch resta favorito per il ruolo di laterale destro (con Lucumí in campo, Beukema si allargherebbe in fascia), mentre in attacco Saelemaekers insidia Orsolini. Ferguson è recuperato e ci sarà.

QUI INTER – Inzaghi sorride: dopo Thuram e Acerbi, che oggi partiranno dall'inizio, torna tra i convocati anche Calhanoglu. Possibile maglia da titolare per il turco che farà il tagliando in vista del ritorno con l'Atletico Madrid, poi staffetta prevista con Asllani. Niente riposo per Barella e Mkhitaryan, almeno non dall'avvio. In difesa riecco Bisseck e Bastoni. Dumfries e Carlos Augusto sulle fasce (ma Darmian ci spera ancora). Detto di Thuram, Arnautovic potrebbe far tirare il fiato a Lautaro.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Ndoye, Fabbian, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

Panchina: Ravaglia, Bagnolini, Lucumí, Ilic, De Silvestri, Corazza, Lykogiannis, El Azzouzi, Moro, Aebischer, Urbanski, Orsolini, Castro, Odgaard.

Allenatore: Thiago Motta.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Karlsson, Soumaoro.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic.

Panchina: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Pavard, Darmian, Buchanan, Asllani, Frattesi, Klaassen, Akinsanmiro, Sanchez, Lautaro.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Sensi, Cuadrado.

ARBITRO: Pairetto.

Assistenti: Carbone e Giallatini.

Quarto ufficiale: Rapuano.

Var: Mazzoleni (Mariani).

