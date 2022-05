La nona edizione del Pallone d'Oro Nerazzurro vede come vincitore Ivan Perisic, che nelle 52 partite disputate ha collezionato il maggior numero di voti da parte dei lettori di FcInterNews.it, al punto da dominare la classifica finale con 78 punti totali. Staccatissimo, al secondo possto, Hakan Calhanoglu con 52 punti, mentre a quota 50 Nicolò Barella porta a casa il terzo gradino del podio. Un successo senza mezzi termini, un autentico no contest per Ivan il Terribile, protagonista soprattutto in un finale di stagione che ha visto l'Inter conquistare la Coppa Italia (grazie a una sua doppietta nei supplementari) e sfiorare lo Scudetto. Quanto basta a prendere atto dell'enorme vuoto che lascerà nella rosa di Simone Inzaghi, trasferendosi al Tottenham di Antonio Conte. Perisic ha trovato comunque il modo migliore per salutare il mondo nerazzurro e tutti i tifosi gli saranno comunque sempre grati per quanto fatto a Milano. A seguire, la classifica finale della nona edizione del Pallone d'Oro Nerazzurro di FcInterNews.it.