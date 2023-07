Inter e Milan, più di Monaco e Lipsia, sarebbero i due club maggiormente indiziati per acquistare Folarin Balogun. Secondo l'Independent, Mikel Arteta, dopo aver riflettuto sull'opportunità di tenere o meno l'ex Reims in rosa, ha dato l'ok alla sua cessione nell'ottica di raccogliere fondi da reinvestire sul mercato per gli obiettivi Mohammed Kudus e Romeo Lavia. I Gunners, dalle uscite, contano di incassare 70 milioni di sterline. Soldi che potrebbero arrivare da Milano, con i vicecampioni d'Europa favoriti sui cugini nel derby di mercato, stando ai colleghi inglesi.