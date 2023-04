Continuano le indiscrezioni riguardo il possibile interesse da parte di Investcorp , fondo del Bahrein , per le quote dell' Inter . Secondo Il Sole 24Ore una banca d'affari estera potrebbe avere l'incarico di advisor, affiancando il gruppo finanziario che da novembre scorso ha mostrato interesse per il club.

L'Inter, da parte sua, ha già due advisor nominati da Zhang per cercare investitori (Goldman Sachs e Raine Group). Ad oggi non ci sono state novità di rileivo in questo senso e se ce ne saranno in futuro bisognerà tenere conto di un paio di aspetti importanti in chiave valutazione. Uno è la presenza o meno dell'Inter nella prossima Champions League, perché non entrarci vorrebbe dire avere un forte contraccolpo a livello di appeal, nonché economicamente, in un anno che sarà segnato dai vincoli del settlement agreement. Il secondo aspetto è il nuovo stadio: Suning sperava di avere in mano qualcosa di concreto, ma ad oggi non è così avanti nell'iter.