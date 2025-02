Thuram sta facendo di tutto per esserci domani contro la Juventus. Come racconta la Gazzetta dello Sport, per il francese il menù prevede sedute di fisioterapia prima e dopo il lavoro in campo, ieri ancora parziale e ancora con movimenti non sciolti, perché la caviglia dava sempre dolore. Comunque, un passo in avanti rispetto al giovedì è stato fatto. E questo - secondo la rosea - fa sperare che oggi il giocatore riesca ad allenarsi con i compagni, per prendersi il via libera. In caso di semaforo rosso, aumenterebbero le possibilità di vederlo partire dalla panchina, con Taremi in vantaggio su Arnautovic per affiancare Lautaro.

Oggi ci sarà lo studio della Juventus: il ricordo della beffa del 4-4 dell'andata è ancora vivo e servirà lo spirito visto lunedì contro la Fiorentina per continuare ad alimentare il duello scudetto con il Napoli. Per il resto, dal 1' si rivedono sulle fasce Dumfries e Dimarco, assenti contro i viola. Dubbio in difesa: ballottaggio tra Acerbi e De Vrij.

