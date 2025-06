"Sembrerebbe che non siano necessarie bonifiche. Un passo alla volta, però le prime analisi portano a questo". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, oggi in Prefettura a margine del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, parlando del futuro dell’area di San Siro.

"Sulle bonifiche, come ho dichiarato mille volte, non ero così negativo - ha aggiunto - perché non sono terreni naturalmente inquinati. Anche questo aiuta». Sala ha confermato che «ci sono ancora alcune settimane di lavoro prima della pausa estiva. Continuo a pensare che riusciremo a procedere".

Il sindaco ha commentato anche il tema dell’inchiesta “Doppia curva”: "Quello delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel mondo ultras e nella gestione della curva non è un tema che abbiamo in mano noi come Comune, ma è chiaro che abbiamo un problema da gestire, e lo stiamo facendo bene".

"È evidente però che c’è anche un tema tecnologico - ha aggiunto -. Penso al riconoscimento facciale: uno strumento importante da valutare». Sala ha poi spiegato di aver suggerito un approccio integrato per il futuro impianto sportivo: «Quando e se si concluderà la gestione dell’attuale San Siro, nel ripensare il nuovo stadio sarà fondamentale che ministero, prefettura e squadre si siedano insieme per definire le caratteristiche di sicurezza necessarie. Da questo punto di vista, c’è molta sensibilità", ha concluso.