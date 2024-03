Risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra per Marko Arnautovic, elongazione muscolare al soleo della gamba destra per Carlos Augusto. Questi gli esiti degli esami strumentali svolti questa mattina dai interisti dopo gli infortuni rimediati a Bologna.

L'attaccante e l'esterno verranno rivalutati nei prossimi giorni ma salteranno sicuramente la sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid. La Gazzetta dello Sport prova ad ipotizzare i tempi di recupero: se per il brasiliano c'è una minima speranza di tornare a disposizione per il Napoli (più probabile il rientro contro l'Empoli, prima partita dopo la sosta), ci sarà invece da attendere di più per l'austriaco. "Verosimilmente, il 34enne rientrerebbe per la trasferta di Udine (weekend del 6-7 aprile), dunque tra circa un mese", si legge sulla rosea.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!