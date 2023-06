Marcelo Brozovic, come tanti suoi compagni di squadra, ha dato appuntamento alla prossima stagione per provare di nuovo la scalata alla Champions League. Ma il croato - secondo la Gazzetta dello Sport - potrebbe non far parte più dell'Inter dopo la prossima estate. Per lui ci sarebbe un'offerta allettante dall'estero.

"Le ragioni sono molteplici, in fondo non così diverse da quelle di qualche mese fa - si legge -. C’è un monte ingaggi complessivo da abbassare, c’è una ragione tecnica legata a Calhanoglu, che renderebbe di fatto più sopportabile il sacrificio del croato. E pesano, in qualche modo, anche quelle frizioni non dimenticate dello scorso inverno, legate al recupero dell’infortunio pre e post Mondiale. Benintesi: l’Inter può vendere, ma non è disposta a svendere. È il punto condiviso tra il presidente Zhang e la dirigenza. Proprio il numero uno del club, nella notte di Istanbul, ha assicurato che non saranno lasciati andare i giocatori migliori. Ecco perché l’Inter manterrà l’asticella alta sui prezzi dei cartellini. Vale per tutti - Onana, ad esempio - vale anche per Brozovic. Perché il croato vada via, in viale della Liberazione deve arrivare un’offerta da almeno 25-30 milioni di euro".

Il Newcastle resta sullo sfondo, ma occhio all'Arabia: almeno un paio di club valutano l'investimento seriamente. E secondo la rosea oggi Brozovic, avvertendo meno fiducia da parte del club, sarebbe disposto all'addio. In caso di addio, chi al suo posto? In prima fila ci sarebbe Frattesi. "Non una pista semplice da percorrere, ma l’Inter si è messa in testa di batterla fino in fondo, di non lasciare nulla di intentato. Frattesi piace perché italiano, perché in lui viene intravisto lo stesso margine di crescita di Barella, perché lungo questa stagione ha confermato il proprio rendimento". E al Sassuolo possono interessare Fabbian e Mulattieri. Più dura per Milinkovic-Savic. "Che il serbo piaccia a Inzaghi è persino superfluo sottolinearlo, che sia un pallino di vecchia data di Marotta altrettanto. Ma oggi la pista non è calda. L’affare viene considerato di difficile realizzazione, ai limiti dell’impossibile, per i contorni economici dell’operazione", si legge.

