È Tajon Buchanan l’obiettivo del calciomercato invernale in casa Inter. Un colpo che Marotta e Ausilio hanno deciso di affondare per sostituire l'infortunato Juan Cuadrado, sottopostosi qualche giorno fa a intervento chirurgico di lisi al tendine achilleo sinistro che richiederà una riabilitazione di almeno un paio di mesi.

Per sopperire all'assenza lasciata dall'esterno colombiano l'Inter ha messo gli occhi sull'ala destra canadese classe 1999 di proprietà del Club Bruges per il quale la dirigenza nerazzurra ha avanzato la prima offerta formale al club belga di 6 milioni di euro. La trattativa va avanti, fa sapere Gianlucadimarzio.com che però sottolinea come ci sia ancora distanza tra la cifra offerta dai meneghini e la domanda di 10 milioni del Brugge. "C'è distanza tra le parti, ma si continua a trattare" si legge.

