Con il file Arturo Vidal archiviato, ne resta un altro sempre nella cartella Cile da collocare: Alexis Sanchez. Nel corso dell'incontro di oggi per la risoluzione di Re Arturo l'agente Fernando Felicevich ha ribadito alla dirigenza nerazzurra la posizione del numero 7 che il club vorrebbe liberare allo stesso modo del connazionale. Impresa ben più ardua, perché El Niño Maravilla rimane sulle sue posizioni. Non è una questione di un milione in più per togliere il disturbo (anche perché nel contratto non è prevista una cifra per la risoluzione), bensì di principio: senza una nuova soluzione di suo gradimento, Sanchez non ha fretta di chiudere il discorso con l'Inter.