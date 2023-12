Riad, Gedda o una terza sede? Nonostante manchi poco più di un mese alla prossima edizione della Supercoppa Italiana (le date, ad oggi, sono confermate e vanno dal 21 al 25 gennaio del 2024), non si sa ancora dove potrà essere disputata la competizione. Secondo quanto raccolto da FcInterNews – sia in Italia, che da fonti locali – l’edizione, inizialmente prevista a Gedda, dovrebbe ora essere spostata a Riad. Settimana prossima verrà infatti fatta una ricognizione sul posto da chi cura l’evento (che finora era stata rimandata in attesa che arrivassero indicazioni più dettagliate e decise) e dovrebbe così arrivare la decisione definitiva. Solo una decina di giorni fa gli organizzatori arabi avevano chiesto a quelli italiani di spostare il torneo da Gedda a Riad.

Il problema però è che il King Fahd International Stadium, l’impianto della capitale che ha ospitato la scorsa edizione in cui l’Inter sconfisse per 3-0 il Milan, dovrebbe essere rimodernato, a differenza invece dello stadio (anzi, degli stadi) di Gedda, sicuramente più appropriato/i per ospitare la manifestazione. E allora perché tutto questo tira e molla? L’Arabia Saudita si è assicurata le prossime sei edizioni della Supercoppa Italiana: due di queste verranno giocate a Riad, due a Gedda e due all’estero, per la precisione ad Abu Dhabi. Questi slot non sono consecutivi o già stabiliti, nel senso che non c’è un ordine preciso o cronologico da seguire, ma il numero di tornei nel dato luogo non dovrebbe essere modificato. Ergo: se la Supercoppa Italiana venisse disputata a Riad, nelle successive cinque edizioni si potrebbe tornare nella stessa città solo un’altra volta, per un discorso che ovviamente vale per tutte le possibili sedi. Insomma, la decisione di oggi, avrà inevitabili percussioni anche sul domani. Si attendono quindi aggiornamenti. Con i tifosi locali comunque entusiasti di poter riabbracciare l’Inter. Ma delusi, almeno quelli di fede milanista e juventina, di non poter ammirare dal vivo i propri beniamini.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!