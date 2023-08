Un gol al Paris Saint-Germain e minuti di qualità in questa pre-season hanno riportato i riflettori su Stefano Sensi, rientrato come ogni luglio all'Inter ma con le valigie disfatte solo a metà, in attesa di un'altra collocazione nella speranza che sia definitiva.

Pur essendo un centrocampista di grande talento, il classe '95 di Urbino (domani saranno 28 candeline) si trascina sulle spalle un'etichetta poco entusiasmante, quella di fragilità fisica sopra la media. Ed è per questo che in casa nerazzurra hanno smesso di puntare su di lui in attesa che altri club vogliano accettare la scommessa.

L'agente Beppe Riso sta lavorando per trovare una soluzione ideale all'ex Sassuolo, per adesso regge l'interesse del Betis Siviglia anche se la prima scelta del tecnico Manuel Pellegrini rimane Giovanni Lo Celso, in uscita dal Tottenham. Qualora l'argentino non dovesse trasferirsi in Andalusia, ecco che Sensi potrebbe avere delle chance.

In alternativa, il centrocampista è stato proposto alla Fiorentina che, dopo la partenza di Gaetano Castrovilli direzione Bournemouth e quella probabile di Sofyan Amrabat (per rimpiazzare il quale i viola preferirebbero un profilo più 'roccioso'), potrebbe essere un'opzione per il tecnico Vincenzo Italiano, con la cui filosofia si sposerebbe perfettamente.

Insomma, intorno a Sensi qualcosa si muove ma nulla di concreto per adesso. Il contratto in scadenza nel 2024 obbliga l'Inter a una cessione definitiva che potrebbe realizzarsi per 6-7 milioni di euro. Cifra non certo spropositata per chi volesse scommettere sul talento di questo ragazzo.

