Con tutta probabilità il futuro di Mateo Retegui , il giovane oriundo autore di due reti in partite con la maglia dell’Italia nelle ultime qualificazioni europee, verrà deciso, o quantomeno indirizzato, a stretto giro. Secondo quanto constatato da FcInterNews.it infatti Carlos, il papà e agente del calciatore, volerà in Europa tra una decina di giorni per provare a capire quali club possano davvero essere inizialmente interessati al calciatore.

Ad oggi non ci sono ancora tutte le tappe specifiche e programmate, nel senso che possono essere aggiunti, come tolti, uno o più appuntamenti, ma solo la certezza di un primo stop in Spagna e uno successivo in Italia. Se l’Inter quindi volesse affondare il colpo, o quantomeno approfondire la questione, questo è il momento. Con Retegui senior che di certo non chiuderebbe le porte ai nerazzurri, anzi.