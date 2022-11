Momento della carriera non semplice per Ionut Radu. Il portiere 25enne cresciuto nell'Inter e di proprietà nerazzurra la scorsa estate è andato in prestito alla Cremonese con la speranza di ritagliarsi uno spazio significativo in Serie A. Invece il ritorno in grigiorosso a suon di prestazioni sontuose di Marco Carnesecchi lo ha fatto retrocedere a vice, con lo spettro di una stagione in panchina. Ragione per cui il portiere romeno non rimarrà a Cremona nella seconda parte della stagione.