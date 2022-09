Il vero problema è che oggi per le finanze dell'Inter è un profilo in inaccessibile. La scorsa estate infatti il club spagnolo ha rifiutato 25 milioni da una società di Premier League chiedendo almeno 35 milioni per sedersi a trattare, anche alla luce dell'esperienza internazionale maturata in questi ultimi anni dal giocatore. Stesso motivo per cui il Napoli, che si era fatto avanti, ha preferito puntare sul più economico Mathias Olivera.

La prima società italiana a muoversi però era stata l'Atalanta nel gennaio scorso: all'epoca i bergamaschi offrirono per Pedraza 13 milioni di euro ottenendo un secco rifiuto peri colui che doveva essere, nelle intenzioni dell'allora direttore sportivo Giovanni Sartori, l'erede di Robin Gosens. Proprio quel Gosens che potrebbe essere l'unica possibilità per l'Inter di arrivare allo spagnolo. In caso di cessione remunerativa del tedesco i nerazzurri potrebbero puntare sul laterale mancino del Sottomarino Giallo, ma ad oggi è una pista parecchio difficile da percorrere in Viale della Liberazione.