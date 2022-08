Una visita di cortesia innanzitutto per sistemare gli ultimi dettagli burocratici relativi alle recenti operazioni di mercato di Sebastiano Esposito e Niccolò Squizzato. Ma ovviamente Federico Pastorello, una volta salito nell'headquarter nerazzurro in Viale della Liberazione, ha provato ad avviare un discorso per il suo assistito Francesco Acerbi, in uscita dalla Lazio, gradito a Simone Inzaghi ma che non convince per età e parametri economici la dirigenza. Poi, come occasione last minute e se la società biancoceleste lo prestasse, potrebbe diventare un profilo interessante. L'agente ha provato a proporre anche Malang Sarr, che però non convince per caratteristiche e probabilmente alla fine andrà al Monaco una volta ottenuto il pass in Champions League.