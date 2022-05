Anche i tifosi interisti meno esperti di altre squadre ricorderanno l'inserimento e il gol di Kristjan Asllani , che al Meazza portò l'Empoli sul 2-0 in una delle giocate che non rientra tra le sue qualità migliori, la finalizzazione. Il classe 2002 albanese è un gran bel regista, già a suo agio nella prima stagione di Serie A (da gennaio Aurelio Andreazzoli gli ha affidato le chiavi del centrocampo dopo la cessione di Samuele Ricci ) e ovviamente monitorato con attenzione anche dalle big italiane. L'Inter, in particolare, è alla ricerca di un vice Marcelo Brozovic e vuole investire su un giovane da far crescere sotto l'ala protettiva del croato. Non è un caso dunque se la dirigenza nerazzurra abbia zoomato su Asllani, per il quale si è già mossa in tempi recenti. Una possibile operazione che includerebbe una contropartita tecnica e sebbene il nome di Sebastiano Esposito sia sempre spendibile in casa empolese, nelle ultime ore ha preso piede un'alternativa: Michele Di Gregorio.

L'estremo difensore classe '98, cresciuto nelle giovanili dell'Inter, è attualmente impegnato nel playoff promozione con il Monza e Adriano Galliani è intenzionato a esercitare il diritto di riscatto a 4 milioni di euro, soprattutto in caso di promozione per quanto non sia una discriminante decisiva. Se però l'Empoli, che potrebbe perdere Guglielmo Vicario (in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni dal Cagliari, ma seguito con grande interesse dalla Fiorentina), accettasse Di Gregorio come contropartita, allora i nerazzurri eserciterebbero il diritto di contro riscatto per il portiere milanese, girandolo poi ai toscani in cambio di Asllani. In un primo tempo sembrava che potesse essere Ionut Radu la soluzione (LEGGI QUI), ma gli azzurri preferiscono l'altro portiere di proprietà dell'Inter, possibile chiave per sbloccare l'arrivo a Milano del regista albanese.

