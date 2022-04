Uno dei nodi da sciogliere in estate in casa Inter sarà trovare una sistemazione per Ionut Radu . Il portiere classe '97 anche in questa stagione lavora all'ombra di Samir Handanovic e a parte la Coppa Italia contro l' Empoli non ha mai visto il campo. Ironia della sorte, proprio il club toscano potrebbe tendergli una mano nella prossima annata. Ad oggi è solo un'idea che c'è intenzione di sviluppare, la piazza toscana è vista in Viale della Liberazione come ideale per rilanciare le quotazioni dell'estremo difensore romeno. Una replica dell'operazione Andrea Pinamonti , che ha fatto la gioia di Aurelio Andreazzoli e dei dirigenti nerazzurri, che hanno visto impennare la valutazione dell'attaccante classe '99 al punto da poter incassare una cifra significativa da una sua eventuale cessione.

Perché l'Empoli dovrebbe puntare su Radu? Per il semplice fatto che l'ottimo Guglielmo Vicario è in prestito dal Cagliari con diritto di riscatto fissato a 10 milioni e se anche i toscani esercitassero questo diritto ci sarebbero pronti altri club a farsi avanti per averlo a cifre più elevate, Fiorentina e Lazio in particolare. Ergo, all'Empoli servirebbe un nuovo portiere e Radu farebbe al caso, purché la società nerazzurra dia una mano con l'ingaggio, fuori portata per le finanze degli azzurri.

Per adesso è solo un'idea tutta da portare avanti e non c'è molta fretta per arrivare a dama, però Inter ed Empoli, che vantano ottimi rapporti, hanno più di una ragione per rilanciare un altro canterano nerazzurro. Il quale, a sua volta, altro non chiede che avere l'occasione di dimostrare il proprio valore.