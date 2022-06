Da utopia a ipotesi più che concreta: il Romelu Lukaku bis all'Inter sta prendendo forma, alle condizioni gradite dai nerazzurri che si sono limitati finora a mantenere una porta aperta lasciando la trattativa in mano al giocatore. Il quale, assistito dall'avvocato Ledure, ha portato il Chelsea dalla sua parte convincendolo ad accettare la formula del prestito oneroso. Ad oggi, i Blues si sarebbero convinti a prestare il belga in cambio di 10 milioni di euro e dell'ingaggio tutto a carico dei nerazzurri. Cifra, quella del prestito oneroso, che l'Inter vorrebbe abbassare a 5-6 ma che già rientra nei parametri autoimposti. In questo modo Thomas Tuchel, oltre a liberarsi per un anno di un problema permetterà alla nuova proprietà di risparmiare circa 25 milioni lordi di stipendio e intascare una decina di milioni.